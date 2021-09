Huurders in aardbevingsgebied Groningen krijgen eenmalig 750 euro

Mensen die een woning huren van een woningcorporatie en wonen in het aardbevingsgebied in Groningen, krijgen eenmalig een bedrag van 750 euro. Dat maakte demissionair minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken vandaag bekend tijdens haar bezoek aan het gebied.

Het bedrag is een tegemoetkoming vanwege alle onzekerheid rondom de versterking. Een deel van de huurwoningen is jarenlang niet aangepakt, omdat woningcorporaties en huurders moesten wachten op de versterkingsadviezen.

Particuliere woningeigenaren worden gecompenseerd voor de waardedaling van hun woning. Ollongren zegt tegen RTV Noord dat ze een compensatieregeling voor huurders miste. "Ze hebben dezelfde problemen en overlast. Daarom willen we ook huurders compenseren. Hiervoor trekken we 20 miljoen euro uit", aldus Ollongren.

Sociaal plan

De vergoeding is onderdeel van een sociaal plan waar de corporaties vorig jaar november met de minister afspraken over maakten. Eerder werd al duidelijk dat huurders die naar een wisselwoning moeten een extra vergoeding krijgen. Er komt nog een regeling voor huurders die bijvoorbeeld een zelfgebouwde schuur in de tuin moeten achterlaten.

Huurders hoeven niets te doen om in aanmerking te komen voor de 750 euro. Ze krijgen volgende week een brief en in de loop van september krijgen ze het bedrag op hun rekening gestort.

'Leuk extraatje'

Tijdens het bezoek ging Ollongren vandaag in gesprek met huurders in Uithuizen. Daar gaan honderden woningen tegen de vlakte vanwege de versterking, waaronder het huis van Miranda Slob. "De 750 euro is een leuk extraatje, daar kunnen mensen hun huis van schilderen", zegt ze. "Ik zie het als emotionele schadevergoeding, aangezien sommigen al acht jaar in het traject zitten."

Ze heeft Ollongren verteld dat veel mensen nog in onzekerheid zitten. "Mensen moeten hun huis uit, maar weten niet waar ze terechtkomen. Sommigen willen naar een appartement of levensloopbestendige woning, maar de vraag is groter dan het aanbod. Dat geeft onzekerheid."