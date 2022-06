Advocaten verdachten zaak De Vries beklagen zich over OM, willen vrijspraak

De advocaten van de vermoedelijke chauffeur en 'verkenner' Kamil E. (36) willen vrijspraak omdat hun cliënt niet zou hebben geweten dat de misdaadverslaggever die avond zou worden neergeschoten.

Op de tweede dag van de inhoudelijke behandeling van de rechtszaak was de verdediging aan zet, na de strafeis van het Openbaar Ministerie vorige week.

De advocaten van G. vinden dat er geen sprake is van een eerlijk proces omdat deskundigen en getuigen uit veiligheidsoverwegingen anoniem in het dossier zijn gekomen en niet door de verdediging bevraagd konden worden. Ze willen dat de zaak tegen hun cliënt daarom van tafel gaat en stellen dat het anders vrijspraak moet worden vanwege gebrek aan bewijs. Op camerabeelden is volgens de advocaten niet te zien dat G. schiet en er zijn geen ooggetuigen die hun cliënt als de schutter aanwijzen.

Advocaat: Verdachte wist niet wie De Vries was

De andere verdachte tegen wie het Openbaar Ministerie levenslang eist, is door de politie herkend op camerabeelden. In sommige gevallen ontkent E. dat hij het is. Dat herhaalde vandaag ook zijn advocaat. "Dat je in het signalement past, betekent ook niet dat je het daadwerkelijk bent."

Dat Kamil E. in de weken voor de moord meerdere keren in Amsterdam was, betekent volgens de advocaat niet dat hij bezig was met verkenningen. Hij zat onder meer in het casino. "Gokken, vrouwen, het gedoogbeleid van softdrugs: Amsterdam heeft een aantrekkingskracht op heel veel mensen."

E. zou bovendien niet hebben geweten van het plan om De Vries te doden. "Hij is ongewild betrokken geraakt bij de moord op Peter R. de Vries", aldus zijn advocaat. Ook zou de Pool niet hebben geweten wie de bekende misdaadverslaggever was. "Dat het Openbaar Ministerie E. ziet als medepleger van de moord gaat veel te ver."

'Helse beproeving'

Ook de vriendin van Peter R. de Vries kwam aan het woord. "Hoe beschrijf je wat er gebeurt wanneer je geliefde op de meest gruwelijke wijze uit je leven wordt gerukt?", begon Tahmina Akefi haar verhaal in de rechtszaal. Ze schetste hoe ze plannen hadden om samen te wonen, te trouwen en een boek te schrijven. "Terwijl wij werkten aan onze toekomst, hadden deze twee bepaald dat Peter er niet meer mocht zijn. De stappen die Peter op 6 juli zette, hadden hem naar mij moeten brengen. In plaats daarvan eindigde hij in het ziekenhuis. Mijn wereld stortte in toen ik hoorde dat hij was neergeschoten."

Ze zei het "een helse beproeving" te vinden om op twee meter van "twee kille moordenaars" te zitten. Het zwijgen van Delano G. vindt ze stuitend en ze benoemde ook de pijn die appjes over de liquidatie hebben veroorzaakt bij de geliefden van De Vries. In tekstberichten schreef G. volgens het Openbaar Ministerie na de moord dat hij De Vries "dwars door zijn kk-hoofd en lichaam had geschoten" en dat het slachtoffer dood is, "kk-dood".

Akefi vertelde hoe ze nog altijd in ontkenning leeft. "Een deel van mij staat nog steeds langs de kant van de weg, starend naar mijn telefoon, naar de berichtjes die ik aan Peter stuurde, in de hoop dat de vinkjes blauw kleuren." Ze zei niet de illusie te hebben dat "deze twee gewetenloze figuren" een spoor van berouw hebben.

Luister hier zelf naar de verklaring van Akefi, die niet in beeld gebracht is: