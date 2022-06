Rouw na geweldsgolf Burkina Faso: 'Terroristen gingen van huis tot huis'

In Burkina Faso zijn drie dagen van nationale rouw afgekondigd na een geweldsgolf zaterdagavond in de noordelijke stad Seytenga. Militairen hebben inmiddels 79 lichamen geteld. Volgens de autoriteiten zijn er minstens honderd en mogelijk 165 doden gevallen.

Het was in de dagen ervoor al onrustig in het gebied. Het begon zaterdag met een aanslag op een politiepost, waarbij elf agenten werden gedood.

Duizenden mensen gevlucht

"Daarna ging het echt mis", zegt correspondent Saskia Houttuin. "Overlevenden vertellen hoe gewapende mannen van deur tot deur zijn gegaan om mensen om te brengen."

Ook werden huizen, winkels en een ziekenhuis in brand gestoken. Duizenden bewoners zijn de regio ontvlucht naar omliggen dorpen en steden.

Islamitische Staat

De verantwoordelijkheid voor het geweld is niet opgeëist. Een lokale bestuurder heeft tegen de Franse krant Libération gezegd te vermoeden dat Islamitische Staat erachter zit. Die terreurgroepering is actief in de regio en zou een uitvalsbasis hebben vlak bij Seytenga.

De afgelopen jaren zijn er meer aanslagen geweest in Burkina Faso die werden toegeschreven aan IS of al-Qaida. In de stad Solhan, in het noordoosten, werden in juni vorig jaar 160 mensen gedood door extremisten.

Staatsgreep

Begin dit jaar werd een staatsgreep gepleegd in Burkina Faso. De democratisch gekozen president werd verdreven door militairen, die meer veiligheid beloofden. Ze kregen steun van de bevolking omdat er veel onvrede was over de veiligheidssituatie.

"De militairen beloofden van de staatsveiligheid prioriteit nummer één te maken. Maar het is alleen maar onveiliger geworden", zegt Houttuin. "Terroristen hebben nog meer delen van het land in handen gekregen."

Er zijn wel stappen gezet. De nieuwe machthebbers willen de dialoog aangaan met de terroristen en proberen de coördinatie binnen het leger te verbeteren.

Maar tot nu toe heeft dat nog weinig uitgehaald. "De militaire regering heeft bij haar aantreden de bevolking tot september de tijd gevraagd om de situatie te verbeteren. Het is de vraag of dat gevolgen gaat hebben, als de zomer straks voorbij is en de veiligheidssituatie nog niet is verbeterd."