Oud-president Burkina Faso krijgt levenslang voor moord op voorganger

Voormalig president Blaise Compaoré van Burkina Faso is bij verstek tot levenslang veroordeeld door een militair tribunaal vanwege zijn rol bij de moord op zijn voorganger Thomas Sankara in 1987. Dat gebeurde bij een coup die Compaoré aan de macht bracht, om die vervolgens 27 jaar lang niet meer af te staan.

Compaoré (71) heeft altijd volgehouden dat de dood van Sankara een ongeluk was, maar over de toedracht is altijd onduidelijkheid blijven bestaan.

De zaak was destijds geruchtmakend, omdat beide mannen sinds de jaren 70 gezworen kameraden waren. Ze leerden elkaar kennen in het leger en pleegden in 1983 een staatsgreep. De charismatische kapitein Sankara werd daarna op het schild werd gehesen als president, Compaoré werd zijn rechterhand.

Sankara, die wel 'de Afrikaanse Ché Guevara' werd genoemd, voerde een marxistisch georiënteerd beleid en wierp zich op als voorvechter van een eigen koers voor Afrikaanse landen, los van de voormalige moederlanden die in sommige oud-koloniën tot op heden achter de schermen een vinger in de pap hebben.

Verbod vrouwenbesnijdenis

Onder zijn bewind kwam er een vaccinatiecampagne tegen polio op gang, vrouwenbesnijdenis en polygamie werden verboden. Verder onderkende hij als een van de eerste Afrikaanse leiders de grote gevaren van de aidsepidemie voor de volksgezondheid.

Daarnaast maakte hij zich populair door de dure limousines waarin overheidsdienaren zich verplaatsten van de hand te doen, de riante ambtenarensalarissen te verlagen en zijn medewerkers te verbieden om eersteklas te reizen.

Ook spaarde hij zichzelf niet: hij verlaagde zijn salaris, weigerde airco in zijn werkkamer en liep hard in de straten van Ougadougou zonder beveiliging.

Muitende militairen

Maar na vier jaar keerde Compaoré zich tegen zijn voormalige wapenbroeder, met het argument dat de verhoudingen met Frankrijk en buurland Ivoorkust te veel verslechterden. Bij een nieuwe staatsgreep werd Sankara doodgeschoten in de hoofdstad Ouagadougou. Compaoré draaide het beleid van Sankara op veel punten terug en presenteerde zijn eigen bewind als 'correctie' van de voorgaande 'revolutie'.

Compaoré rekende na twee jaar af met twee andere militairen die ook al bij de coup van 1983 waren betrokken. Die werden beschuldigd van samenzwering tegen de regering en na een schijnproces geëxecuteerd.

Daarna werd Compaoré om de zeven jaar herkozen bij verkiezingen die steevast frauduleus verliepen. In 2011 kreeg hij te maken met een opstand en muitende militairen, maar hij wist die crisis te overleven en bleef tot 2014 aan de macht.

Toen hij probeerde nóg een nieuwe termijn voor zichzelf te regelen sloeg de vlam in de pan. Compaoré vluchtte naar Ivoorkust, waar hij naar wordt aangenomen sindsdien in ballingschap heeft geleefd. Naast Compaoré is ook zijn voormalige beveiliger tot levenslang veroordeeld.