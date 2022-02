Zeker 59 doden door explosie bij goudmijn Burkina Faso

Een explosie bij een goudmijn in Burkina Faso heeft zeker 59 doden geëist. Er zouden ook tientallen gewonden zijn gevallen, meldt de Burkinese staatsmedia.

De explosie vond 's middags plaats nabij het dorp Gbomblora, dat in het zuiden van het land ligt in de provincie Poni. De oorzaak van de explosie is nog niet bekend. De lokale autoriteiten vermoeden dat er bij het zoeken naar goud explosieven zijn ontstoken.

"Ik zag overal lichamen, het was verschrikkelijk", zegt een ooggetuige tegen persbureau AP.

Door de explosie zou ook brand zijn ontstaan op een markt in de buurt van de mijn. De gewonden zijn naar een ziekenhuis in Gaoua gebracht, een stad op ongeveer 15 kilometer afstand.