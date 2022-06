VN-mensenrechtenchef Bachelet zwaait af, kort na omstreden China-reis

Bachelet bekleedde de invloedrijke VN-functie sinds 2018, toen ze de Jordaniër Zeid Ra'ad al-Hussein opvolgde. Haar termijn eindigt op 31 augustus.

Kritiek op China-reis

Bachelet kreeg onlangs nog flinke kritiek van onder meer mensenrechtenorganisaties vanwege haar zesdaagse reis naar China. Ze was de eerste hoge commissaris voor de Mensenrechten die in zeventien jaar tijd een bezoek aan het land bracht.

Critici vonden dat ze niet uitgesproken genoeg was over misstanden daar. In haar afsluitende persconferentie sprak ze zich bijvoorbeeld nauwelijks uit over specifieke mensenrechtenschendingen, zoals de heropvoedingskampen die China voor de Oeigoerse moslimminderheid in de provincie Xinjiang heeft ingericht en de dwangarbeid, martelingen en sterilisaties die daar plaatsvinden. Volgens China zelf gaan "zaken gerelateerd aan Xinjiang in essentie over het tegengaan van gewelddadig terrorisme, radicalisering en separatisme en niet over mensenrechten of religie".

Bachelet verdedigde haar reis door te benadrukken dat haar bezoek geen onderzoek was. "Een reis die zo in de schijnwerpers staat, leent zich niet voor discrete en nauwgezette inspecties", zei ze. "Dit was een kans voor directe gesprekken, waar we naar elkaar konden luisteren, zeggen waar we ons zorgen over maken en betekenisvolle interactie in de toekomst kunnen voorbereiden."

Lof van Guterres

De kritiek op haar China-reis speelde volgens Bachelet geen rol in het besluit niet voor een tweede termijn te gaan. "Ik ben twee keer president van een land geweest en heb dus al veel kritiek gekregen. Dat heeft geen invloed op waarom ik een bepaald besluit wel of niet neem", zei ze in een persconferentie.

Secretaris-generaal van de VN Guterres prijst in een verklaring de toewijding van Bachelet. "In alles wat ze heeft gedaan, ademt en leeft ze mensenrechten", stelde Guterres, die verder benadrukte dat Bachelet "een groot verschil heeft gemaakt voor mensen over de gehele wereld".