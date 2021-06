VN-mensenrechtenchef: racisme tegen mensen van Afrikaanse komaf veel harder aanpakken

De VN-chef voor de mensenrechten Michelle Bachelet roept landen over de hele wereld op meer te doen tegen racisme gericht tegen mensen van Afrikaanse afkomst. Ook roept ze op "fouten uit het verleden goed te maken", bijvoorbeeld door herstelbetalingen te doen.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties schrijft dat in een nieuw rapport. Daarin staat dat racisme tegen mensen van Afrikaanse afkomst nog vaak voorkomt in Noord- en Zuid-Amerika en Europa. Zwarte mensen kunnen daardoor moeilijker aan banen, gezondheidszorg, woningen komen en krijgen minder kansen in het onderwijs en bij een eerlijke rechtsbehandeling. Deze problemen komen vooral voor in landen met een slavernij- of koloniaal verleden.

"Er ligt een grote kans voor rassengelijkheid en gerechtigheid", zo staat in het rapport. Een jaar na de dood van de Afro-Amerikaan George Floyd hoopt Bachelet met het onderzoek voort te bouwen op het momentum dat is ontstaan in de wereldwijde aandacht voor racisme en de impact daarvan op mensen met een Afrikaanse achtergrond. Als voorbeeld worden moorden op ongewapende zwarte mensen in de VS aangehaald.

Niet alleen financiële compensatie

"Ik roep alle landen op te stoppen met het ontkennen van racisme tegen mensen van Afrikaanse komaf, om een eind te maken aan straffeloosheid en te werken aan vertrouwen", aldus Bachelet. "En om te luisteren naar Afrikanen, om de confrontatie met het verleden aan te gaan en een begin te maken met herstel."

Volgens Bachelet moet het niet bij financiële compensatie blijven. Landen zouden wat haar betreft eerherstel moeten bieden, onrechtvaardigheden erkennen, excuses aanbieden en herdenkingen houden. Ook zouden er onderwijshervormingen moeten komen en moeten er volgens haar garanties gegeven worden dat dergelijke onrecht zich in de toekomst niet meer zal voordoen.

George Floyd

De VN begon aan het rapport na de dood van George Floyd in mei vorig jaar. Hij kwam om door politiegeweld. De witte agent die daarvoor verantwoordelijk wordt gehouden, Derek Chauvin, is vorige week veroordeeld tot een gevangenisstraf van 22,5 jaar.

In het rapport worden nog andere sterfgevallen van mensen van Afrikaanse afkomst door politiegeweld aangehaald. Dit varieert van een veertienjarige jongen die werd doodgeschoten in Brazilië tot een 24-jarige man in Frankrijk die in politiehechtenis overleed.