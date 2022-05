VS schaart zich achter kritiek op Chinareis VN-mensenrechtenchef

De VS deelt kritiek van mensenrechtenorganisaties op het bezoek van de hoge VN-functionaris Michelle Bachelet aan China. Ze is de eerste hoge commissaris voor de Mensenrechten die in 17 jaar tijd een bezoek aan het land bracht, maar critici vinden dat ze niet uitgesproken genoeg was over misstanden daar.

Bachelet, oud-president van Chili, eindigde haar zesdaagse bezoek gisteren met een persconferentie waarin ze benadrukte dat ze gevoelig was voor de kritiek. "Aan iedereen die een beroep op mij heeft gedaan om zaken aan te snijden bij de autoriteiten: ik heb jullie gehoord. Jullie pleidooi doet ertoe en mijn bezoek was een kans om zaken te bespreken."

Toch sprak zij zich in haar persconferentie nauwelijks uit over specifieke mensenrechtenschendingen, zoals de heropvoedingskampen die China voor duizenden Oeigoeren inrichtte of de dwangarbeid, martelingen en sterilisaties die daar zouden plaatsvinden.

"Dit bezoek leende zich niet voor een onderzoek. Een reis die zo in de schijnwerpers staat leent zich niet voor discrete en nauwgezette inspecties", verdedigde Bachelet haar reis. "Dit was een kans voor directe gesprekken, waar we naar elkaar konden luisteren, zeggen waar we ons zorgen over maken en betekenisvolle interactie in de toekomst kunnen voorbereiden."

Bachelet zei tijdens de persconferentie te begrijpen dat China optreedt tegen terrorisme, maar vreest wel dat dat uitmondt in mensenrechtenschendingen: