'Duizelingwekkend' onderzoek: China pleegde genocide in Xinjiang

De Chinese regering maakt zich schuldig aan genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Dat is de conclusie van het 'Oeigoerentribunaal' in Londen. In dit onofficiële tribunaal werden getuigenissen, onderzoeken en gelekte overheidsdocumenten over Xinjiang onderzocht, als ware het een rechtszaak tegen de Chinese overheid.

"Dit is het meest omvangrijke onderzoek dat we tot nu toe hebben gezien", zegt China-correspondent Sjoerd den Daas in het NOS Radio 1 Journaal. "Er is veel bewijs getoond dat Oeigoeren op grote schaal worden mishandeld en gemarteld. Ook is er bewijs voor geboortebeperking en gedwongen sterilisaties, en van verplichte kostscholen voor Oeigoerse kinderen."

Geoffrey Nice, oud-aanklager van het Joegoslaviëtribunaal, was gevraagd als rechter op te treden. Volgens hem is er genoeg bewijs dat China "bewust, systematisch en gecoördineerd beleid voert, met het doel om de bevolking van Xinjiang te 'optimaliseren'". Dit wordt gedaan door de geboortes onder Oeigoeren en andere etnische minderheden te beperken. President Xi Jinping en andere hoge politici worden door het 'tribunaal' hiervoor persoonlijk verantwoordelijk gehouden.

China spreek al maanden schande van het zogenoemde tribunaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken noemde het eerder al een "anti-Chinese farce", bedoeld om de politieke en publieke opinie tegen China te keren. "Het is wettig noch geloofwaardig."

'Duizelingwekkend'

De uitspraak 'genocide' is geen verrassing volgens Susanne Kamerling, verbonden aan het Institute of Security and Global Affairs van de Universiteit Leiden. "Het sluit aan bij eerder onderzoek. Nieuw is dat het allemaal op een rij is gezet, en dan duizelt het je wel. Ze hebben goed aangetoond dat het een systematische aanval is op een bevolkingsgroep, die op alle aspecten van het leven van de Oeigoeren doorwerkt."