Ook Australische, Canadese en Britse diplomaten boycotten Winterspelen

Ook Canada, Australië en het Verenigd Koninkrijk sturen geen politieke delegatie naar de Olympische Winterspelen in Peking. Ze sluiten zich aan bij de diplomatieke boycot waartoe de Verenigde Staten hebben opgeroepen. De vier landen zeggen op deze manier een krachtig signaal af te geven tegen mensenrechtenschendingen in de Chinese provincie Xinjiang.

De boycot heeft alleen betrekking op overheidsfunctionarissen: sporters uit de betreffende landen zijn straks wel aanwezig bij de Spelen.

'Politieke manipulatie'

De Chinese autoriteiten spreken in een reactie van een lastercampagne. "De Winterspelen in Peking zijn een bijeenkomst van sporters en sportliefhebbers wereldwijd, niet een gereedschap voor politieke manipulatie", zei een woordvoerder van de Chinese ambassade in het Verenigd Koninkrijk.

Peking heeft altijd stellig ontkend dat de Oeigoeren in Xinjiang worden onderdrukt. De Canadese premier Trudeau benadrukt dat het Westen al jaren zorgen uit over de mensenrechtenschendingen van deze moslimminderheid. Daarom moet China "niet verbaasd zijn dat we besluiten geen diplomatieke missie te sturen", aldus Trudeau.

Op gespannen voet

De verhoudingen tussen Canada en China zijn al jaren gespannen, met name sinds de arrestatie in 2018 van een Huawei-topvrouw, die inmiddels is vrijgelaten. Ook Australië leeft diplomatiek op gespannen voet met Peking. Nadat de Australische regering had opgeroepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van covid-19 stelde Peking handelsbeperkingen in.

Toen premier Morrison van Australië de boycot aankondigde, voegde hij toe dat China recent niet meer gereageerd heeft op onder meer kritiek over de situatie in Xinjiang. Peking wees de zet van de Australiërs van de hand. "Of ze komen of niet, daar geeft niemand iets om", reageerde een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Genocide

De VN en hulporganisaties schatten dat er ruim een miljoen Oeigoeren in strafkampen worden vastgehouden. Volgens China gaat het om "opleidingscentra", maar diverse landen hebben de behandeling van de etnische minderheid bestempeld als genocide. Ook een meerderheid van de Tweede Kamer in Nederland heeft dat gedaan.

Nederland heeft nog geen besluit genomen of het een delegatie naar de openingsceremonie op 4 februari stuurt. Koning Willem-Alexander is er sowieso niet bij in Peking. Dat besluit was al langer geleden genomen vanwege de coronacrisis en niet als onderdeel van de boycot, zei demissionair minister Ben Knapen van Buitenlandse Zaken.