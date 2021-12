Witte Huis bevestigt: geen officiële VS-delegatie naar Winterspelen in China

Eerdere boycots

Boycots zijn niet uniek in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Zo werden de Spelen in Melbourne van 1956 door Nederland geboycot, uit onvrede over de deelname van de Sovjet-Unie dat kort daarvoor Hongarije was binnengevallen. In 1976 bleven veel Afrikaanse landen weg bij de Spelen in Canada, als protest tegen de apartheid in Zuid-Afrika.

Als het aan de regering-Van Agt I had gelegen zouden de Spelen van 1980 in Moskou eveneens zijn geboycot, maar daar weigerden de sportbonden aan mee te werken. Wel bleven Nederlandse atleten weg bij de openingsceremonie. De VS, West-Duitsland en westerse bondgenoten in Zuid-Amerika en Afrika bleven volledig weg bij deze Spelen, die kort na de inval van het Sovjetleger in Afghanistan plaatsvonden.

Vier jaar later, in 1984, bleven juist veel communistische landen weg bij de Olympische Spelen in Los Angeles.