CNN: Biden wil diplomatieke boycot Winterspelen China

De Amerikaanse regering is volgens nieuwszender CNN van plan de Olympische Winterspelen in China diplomatiek te boycotten. Dat betekent dat overheidsfunctionarissen geen ceremonies zullen bijwonen, al zullen Amerikaanse sporters wel gewoon afreizen.

Politici van beide partijen hadden president Biden verzocht de Spelen te boycotten, vanwege mensenrechtenschendingen tegen de Oeigoeren. Biden had half november al gezegd het verzoek te overwegen. CNN meldt nu dat hij zijn besluit deze week aankondigt.

Ook andere landen zouden overwegen geen regeringsafvaardiging te sturen. Zo was daar volgens Britse media discussie over binnen de regering-Johnson en zou Australië een Amerikaans besluit willen volgen.

China zei eerder regeringsleiders die een boycot overwegen helemaal niet te zullen uitnodigen. Geen enkele Amerikaanse politicus is tot nu toe dan ook uitgenodigd. De enige wereldleider die tot nu toe heeft toegezegd wel te zullen komen, is de Russische president Poetin.

Boycot

De relatie tussen de VS en China is al enige jaren gespannen. Een gesprek tussen Biden en de Chinese leider Xi verliep vorige maand moeizaam. De VS wil de Chinese aanpak van de Oeigoeren maar ook de situatie in in Tibet, Hongkong en Taiwan kunnen bespreken, terwijl dat voor Xi binnenlandse aangelegenheden zijn.

De VS heeft één keer de Olympische Spelen geheel geboycot, toen ze in Moskou werden gehouden, kort na de Sovjet-inval in Afghanistan. 66 andere landen lieten toen ook verstek gaan, waaronder China.