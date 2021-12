Demissionair kabinet zoekt naar gezamenlijk EU-standpunt over Winterspelen China

Het demissionaire kabinet heeft nog geen besluit genomen over het al dan niet sturen van een officiële delegatie naar de Winterspelen in Peking. Nederland wil samen met de andere EU-landen tot een gezamenlijke standpuntbepaling komen, zei minister Knapen van Buitenlandse Zaken in het vragenuur in de Kamer.

Gisteren maakte de Amerikaanse regering bekend geen diplomatieke vertegenwoordiging naar de openingsceremonie in Peking te sturen. Op die manier protesteren de Amerikanen tegen de "ongekende mensenrechtenschendingen" in China. Ook Litouwen en Nieuw-Zeeland hebben besloten tot een diplomatieke boycot.

Knapen antwoordde op vragen van GroenLinks-Kamerlid Van der Lee dat het kabinet de zorgen deelt die er zijn over de mensenrechten in China, met name als het gaat om de Oeigoeren. Maar hij wil voorkomen dat Nederland zich isoleert. Volgens hem is het effectiever om "samen gebald vermogen te organiseren". Hij wil met de andere EU-lidstaten in gesprek om te kijken wat wijsheid is.

'Rustig over praten'

Knapen wil nog niet aangeven welke voorkeur Nederland heeft: een diplomatieke boycot of toch naar China afreizen en in gesprek gaan met de Chinese autoriteiten. Beide opties hebben volgens hem voor- en nadelen: "De gezamenlijkheid bevorder je niet door op voorhand aan te geven: dit zal mijn inzet zijn. Ik wil gewoon de gelegenheid en de tijd hebben - het is tenslotte pas in februari - om hierover in de Europese Unie eens goed van gedachten te wisselen."

Overigens merkte Knapen nog op dat "onder ons gezegd en gezwegen, de kans heel groot is dat er helemaal niemand naar Peking gaat in verband met corona".

In de Tweede Kamer is vooralsnog onvoldoende steun voor een diplomatieke boycot. Een motie van D66, GroenLinks en ChristenUnie werd twee weken met een kleine meerderheid verworpen. Dat de verhoudingen bijna fifty fifty waren, geeft volgens de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken aan "dat wij kennelijk in dit huis ook nog aan het nadenken zijn. En de een vindt dit en de ander vindt dat".

Van der Lee was niet tevreden met het antwoord van Knapen en zei dat hij, samen met D66-Kamerlid Sjoerdsma, deze week met een nieuwe motie zal komen. Sjoerdsma zei vanmorgen in het Radio 1 Journaal dat daarin zal staan dat er inderdaad in Europees verband afspraken moeten worden gemaakt, maar dat die dan wel over een boycot moeten gaan. "Want er zit kracht in ons getal, er zit kracht in de 27. Als naast de Verenigde Staten niet alleen Nederland, maar alle landen van de Europese Unie het voorbeeld volgen, dan moet China wel luisteren."