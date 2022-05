Oeigoer Hasan herkent zijn dood gewaande vrouw op gehackte foto's uit China

"'Neem een kop thee of koffie en blijf kalm', zeiden die journalisten." De Oeigoer Abdurahman Hasan wist niet wat hem overkwam, toen de BBC eerder dit jaar contact met hem opnam. We willen je wat laten zien, werd hem verteld. "Het was een enorme schok", zegt hij over het moment dat hij geconfronteerd werd met een foto van zijn vrouw, die in een gevangenis in de Chinese provincie Xinjiang zit.

"Ze is in elk geval nog in leven", zegt Hasan over de foto die in 2018 zou zijn genomen. "Mensen hadden me verteld dat ze dood was."

Waarvoor zijn vrouw tot 16 jaar cel werd veroordeeld, blijft vaag. Aanzetten tot verstoring van de openbare orde, valt te lezen in de eerder deze week verschenen Xinjiang Police Files, de verzameling foto's en stukken over de omstandigheden waaronder grote groepen Oeigoeren opgesloten zitten. De documenten werden wereldkundig gemaakt kort voordat VN-mensenrechtencommissaris Bachelet haar bezoek aan China begon.

Ook de moeder van Hasan, ver in de 70, zat vast. Ze werd op een ijzeren stoel gezet en 15 of 16 uur gemarteld, gaat hij verder. Ook de beschuldigingen tegen haar laten zich moeilijk verifiëren: vrije nieuwsgaring in de regio is zo goed als onmogelijk. Maar het verhaal is in lijn met getuigenissen die Oeigoeren eerder deelden met de NOS.

De moeder van Hasan zou inmiddels zijn vrijgelaten. "Ze is weer thuis, maar draagt geen hoofddoek meer", zegt Hasan, die nu in Amsterdam woont.