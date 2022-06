Mishandeling en vernedering: zo is het om te vluchten uit bezet Zuid-Oekraïne

Terwijl Maksim van niets wist, werd Mykyta urenlang vastgehouden in de controlepost. Hij werd geslagen, voortdurend ondervraagd en gedwongen 210 sit-ups te doen, vertelt hij. Op een gegeven moment werden zijn ogen afgeplakt en zijn handen vastgebonden. Hij moest bidden, terwijl de ondervrager zijn geweer herlaadde om hem schrik aan te jagen.

Uiteindelijk werd hij teruggebracht naar Melitopol. Maksim kon op de Krim blijven, maar keerde terug om z'n vriend te zoeken. "Ik wist niet of hij nog in leven was. Na een nacht vond ik hem weer."

Poging 2

Het tweetal ondernam een paar weken later een nieuwe poging. Noordwaarts dit keer, met vier anderen in één auto naar Zaporizja, een stad aan de Oekraïense zijde van het front. Wat normaal een ritje van twee uur is, nam drie dagen in beslag. "We moesten bij een checkpoint heel lang wachten. Waarom? Geen idee, om te laten zien dat zij de baas zijn, denk ik."