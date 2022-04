Volodymyr werd vastgehouden door de Russen: '15 dagen geboeid en nauwelijks eten'

Als de Russen het dorp innemen, moeten alle inwoners hun telefoons inleveren. De Russen zijn bang dat hun posities worden doorgegeven aan het Oekraïense leger. "We hadden niet eens een internetverbinding", zegt Volodymyr. "Ze hebben vervolgens overal in het dorp ingebroken en spullen meegenomen."

Maar het gaat de Russen niet alleen om spullen. Ze zoeken ook naar leden van de burgerwacht van het dorp. Volgens Volodymyr waren vijftien inwoners daar lid van. "De eerste dag dat de Russen in het dorp waren, zijn de leden van de burgerwacht meteen gedood. Ook de jonge mannen werden door de Russen verzameld. Ze werden in kuilen gevangengehouden, geslagen en gemarteld, achttien jongens worden nog steeds vermist."

Slapen op betonnen vloer

Zelf wordt hij ook gearresteerd. Samen met elf anderen wordt hij geblinddoekt en meegenomen. Ruim een uur rijden ze rond. Als zijn blinddoek afgaat, ziet hij dat hij in een kelder zit.

Vijftien dagen wordt hij in die kelder vastgehouden, vertelt Volodymyr. Slapen doet hij op een koude, betonnen vloer en naar de wc gaan mag alleen onder begeleiding. Eten en drinken is er nauwelijks en hij wordt geslagen. Volgens Volodymyr gebruiken de Russen ook hun wapens om hen bang te maken. "Ze schoten met een pistool langs het hoofd van een andere gevangene."

De groep die hen gevangen houdt bestaat uit zes Russen. Volgens Volodymyr zijn het in de eerste dagen van de oorlog vooral jonge mannen. Later worden ze afgelost door oudere soldaten van 40 tot 50 jaar. De leiding van de groep is in handen van een 35 jaar oude majoor. "Ze noemden hem 'De Duitser'."

Stomme vragen

Regelmatig komen de Russen iemand halen voor ondervraging. Vier mannen zijn niet meer teruggekomen uit zo'n verhoor, zegt Volodymyr.

Op een dag moet hij zelf meekomen. "Ze begonnen stomme vragen te stellen. 'Waar woon je? Wat is je naam? Heb je gevochten?' Ik zei tegen ze dat ze mij dood mochten schieten. Informatie had ik niet voor ze."

Ondanks een verbod om vragen te stellen, vraagt hij de Russen wat ze in Oekraïne komen doen. "De Russen vertelden mij dat ze hier waren om ons te redden. Ik vroeg hoe ze dat gingen doen als ze vrouwen en kinderen vermoorden en mij onder schot houden."

Als beesten in een auto gegooid

De gevangenschap van Volodymyr eindigt net zo onverwachts als die begon. "Na 15 dagen gevangenschap werden we als beesten in een auto gegooid. Toen de Russen onze blinddoeken afdeden stonden we midden in een bos. Ze zeiden: snel, ga maar rennen voordat we van gedachten veranderen."

Het dorp Myrtsja staat sinds deze week weer onder controle van Oekraïne, nu de Russen zich hebben teruggetrokken uit het noorden van het land. In het naburige dorp Borodjanka is de situatie volgens de Oekraïense president Zelensky zeer ernstig. Hoe het met zijn eigen dorp gaat weet Volodymyr niet: hij kon nog niet terugkeren.