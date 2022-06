Boerenprotest was weliswaar niet strafbaar, 'maar wel intimiderend'

Formeel is geen sprake van bedreiging, zegt ook Letty Demmers van het Netwerk Weerbaar Bestuur, dat politici en bestuurders onder meer traint in het omgaan met agressie. "Mensen staan waar ze staan en ze roepen iets. Maar het komt wel heel bedreigend over."

Het is niet voor het eerst dat actievoerders politici thuis opzoeken. Eerder gebeurde dat bij onder anderen minister De Jonge. Een man die begin dit jaar met een fakkel voor de deur van minister Kaag stond, is inmiddels veroordeeld tot een half jaar cel.

Debat in vrijheid

Volgens Demmers hebben deze voorvallen, hoe vervelend ook voor de betrokkenen, er wel aan bijgedragen dat het onderwerp bespreekbaar wordt. "Je merkt dat eigenlijk iedereen zegt: de vrijheid van meningsuiting is een groot goed en we moeten over alles een debat kunnen voeren, maar de democratie is er ook bij gebaat dat iedereen dat in vrijheid kan doen."

En daarvan is in iemands privésituatie geen sprake, vindt Demmers, die zelf ook te maken kreeg met bedreigingen toen ze begin deze eeuw burgemeester was in Brabant. "Als een debat in je privédomein wordt gevoerd en je voelt dat je partner en je kinderen zich daar niet prettig bij voelen, dan wordt je reactie ook anders."