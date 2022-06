'Onacceptabel': politici reageren met afschuw op protestactie boeren

Door verschillende Nederlandse politici is met afschuw gereageerd op het bezoek van boze boeren aan het woonadres van minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof, VVD), op vrijdagavond. Zij kwamen daar protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.

"Stop daar mee. Je zoekt mensen NIET thuis op, hoe boos je ook bent", zo reageerde Kamerlid Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) via Twitter op de actie. "Grootste deel van onze boeren in NL staat hier ook niet achter en baalt enorm dat dit soort acties afstraalt ook op hen."

'Hard de grens trekken'

Fractievoorzitter Jan Paternotte van regeringspartij D66 zegt dat er maatregelen genomen moeten worden om herhaling te voorkomen: "Boosheid mag. Maar dit is ver over de grenzen die voor iedereen gelden, en deze boeren staan niet boven de wet. Als we nu niet hard de grens trekken hebben straks alle ministers politie voor de deur."

Ook vanuit de oppositie komt er steun voor de VVD-minister: zowel fractievoorzitter Klaver van GroenLinks als Ouwehand van de Partij voor de Dieren hebben het over een 'onacceptabele' protestactie: "Bedreigend voor wie het overkomt, ondermijnend voor de democratie. Heel veel sterkte Christianne", zegt Ouwehand.

Klaver spreekt van 'intimidatie':