Politici in 2020 vaker bedreigd, verdachten ook vaker voor de rechter

Politici hebben in 2020 600 keer melding gedaan van bedreiging aan hun adres. Dat zijn fors meer meldingen dan in 2019, toen er 393 binnenkwamen bij het Team Bedreigde Politici (TBP) van de politie Den Haag. De toename van het aantal bedreigingen is volgens het Openbaar Ministerie te wijten aan de toenemende polarisatie in de samenleving.

Het politieteam onderzoekt bedreigingen van landelijke politici, zoals ministers, staatssecretarissen, maar ook bijvoorbeeld leden van de Raad van State. Bedreigingen van lokale bestuurders, bijvoorbeeld burgemeesters, worden door de regionale politie behandeld.

Het OM heeft de meldingen beoordeeld en heeft in 274 gevallen geconcludeerd dat het om strafbare bedreigingen ging. In 43 zaken heeft de rechter een uitspraak gedaan, in vier gevallen is door het Openbaar Ministerie een straf opgelegd. 88 zaken zijn nog in onderzoek bij de politie. In 2019 was iets meer dan de helft van de meldingen sprake van strafbare bedreiging.

Over welke politicus in 2020 de meeste bedreigingen kreeg, doet het OM geen uitspraken. Wel maakte het OM eerder bekend dat driekwart van de aangiftes van vóór 2020 van PVV-leider Geert Wilders kwam, die al zestien jaar zwaar beveiligd wordt.