Man van 22 uit Amsterdam vast voor beramen moordaanslag op Rutte

De politie heeft deze zomer een man van 22 uit Amsterdam opgepakt die mogelijk een moordaanslag wilde plegen op premier Rutte. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie na berichtgeving van de Volkskrant.

De man, Yavuz O., zou opruiende berichten hebben geplaatst in openbare Telegram-groepen. Volgens de aanklacht schreef hij in december 2020 dat de "meeste Nederlanders toch een hekel hebben aan die Rutte". "Zou je het in je hebben om ze allemaal te shooten? Gwn vanuit een auto. Raam open. Gun naar buiten. En knallen maar."

Ook zou hij hebben geschreven dat hij "revolutionairen" zocht, geen demonstranten. "Shooters/hitters/gewapend/geweld. Alles toegestaan." O. zou zijn plannen met anderen hebben besproken, soms bij fysieke ontmoetingen. Hij zou het hebben gehad over "het bestormen van het parlement", "het laten bloeden van die teringbende" en "het afknallen van Rutte als hij buiten gaat fietsen". Ook zou hij op zoek zijn geweest naar een wapen.

De Bataafse Republiek

De berichten werden volgens het OM geplaatst in het openbare Telegram-kanaal "De Bataafse Republiek", dat eerder deze week werd opgedoekt door justitie vanwege opruiende en bedreigende berichten.

Volgende week staat bij de rechtbank in Den Haag een pro-formazitting gepland met O. Zijn zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld. Hem worden drie dingen ten laste gelegd: opruiing tot een terroristisch misdrijf, het inwinnen van inlichtingen ter voorbereiding van zo'n misdrijf en bedreiging met een terroristisch misdrijf.

Eind vorige maand werd bekend dat Rutte zware beveiliging had gekregen, omdat er mogelijk een aanslag of ontvoering gepland was. Of dat met deze zaak te maken had, is onduidelijk.