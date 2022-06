Australië schikt zaak over geannuleerde Franse onderzeeërs voor 555 miljoen

De Australische regering heeft een schikking getroffen met de Franse rederij Naval Group, in de geruchtmakende zaak over de geannuleerde bestelling van onderzeeërs voor de Australische marine. Australië betaalt het Franse bedrijf 555 miljoen euro, zo maakte Anthony Albanese bekend, de Labor-leider die onlangs aantrad als Australische premier. Tijdens een persconferentie noemde Albanese de schikking "eerlijk en passend", en zei hij te hopen dat zijn land de banden met Frankrijk nu weer kan herstellen.

Zijn voorganger, de conservatief Scott Morrison, schoffeerde in september vorig jaar de Fransen door - volgens de Fransen onverwacht - een bestelling van ruim 40 miljard dollar voor conventionele onderzeeërs van het Franse bedrijf te annuleren. Die bestelling was al in 2016 geplaatst.

In plaats daarvan sloot de Australische regering een samenwerkingsverband met de VS en het Verenigd Koninkrijk onder de naam AUKUS, om gezamenlijk een front te vormen tegen de opkomst van China in de Stille Oceaan. Onderdeel van die nieuwe deal was de bestelling van nieuwe, nucleaire onderzeeërs vanuit de VS.

Minachting en leugens

De Franse regering reageerde woedend op de Australische stap, en riep onder meer zijn ambassadeurs terug uit de VS en Australië. Toenmalig minister Le Drian van Buitenlandse Zaken sprak van "onaanvaardbaar gedrag" van die landen, en beschuldigde ze in een tv-interview van van minachting en leugens.

Er heeft nog geen vertegenwoordiger van de Franse regering gereageerd op de nieuwe schikking, maar premier Albanese zegt te hopen dat de samenwerking weer als vanouds kan worden voortgezet: "Wij respecteren de rol en actieve betrokkenheid van Frankrijk in de Indo-Pacifische regio ten zeerste", zei hij in een persverklaring. "Gezien de uitdagingen in de regio, is het essentieel dat we weer onze gezamenlijke principes en belangen kunnen verdedigen."