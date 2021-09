Australië: 'Altijd eerlijk geweest tegen Frankrijk over onderzeedeal'

Maar volgens Australië is daar geen sprake van: "De suggestie dat onze bedenkingen niet geuit zijn door de Australische overheid is eerlijk gezegd in tegenspraak met wat er publiekelijk bekend is en wat we al langere periode publiekelijk hebben geuit", aldus Peter Dutton. Australië was onder meer bang dat de kosten van de deal ver boven de afgesproken 40 miljard dollar uit zouden komen.

Eerder zei premier Morrison van Australië al in juni zijn zorgen over te hebben gebracht aan de Franse president Macron. Australië "moet handelen in zijn eigen nationale belang", zei Morrison destijds. Die woorden herhaalde Morrison zondag in een persconferentie, maar "natuurlijk is het een grote teleurstelling voor de Franse regering, dat begrijp ik".