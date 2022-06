MH17-verdachte in laatste woord: 'Ongefundeerde beschuldigingen'

Verdachte Oleg Poelatov heeft op de laatste zittingsdag in het MH17-proces ferme kritiek geuit op het Openbaar Ministerie, dat er volgens hem alles aan heeft gedaan om hem valselijk te beschuldigen van het neerhalen van het vliegtuig.

"Het OM heeft niet het doel de waarheid te achterhalen, maar om hoe dan ook een veroordeling te bereiken", zei hij in een videoboodschap die werd getoond in het Justitieel Complex bij Schiphol. Als verdachte had de 55-jarige Poelatov vandaag het laatste woord in het proces, voor de rechtbank eind dit jaar uitspraak doet.

"Ik heb niets te maken met de ramp op 17 juli 2014", zei Poelatov. Volgens de voormalige rebellencommandant heeft het OM tegenstrijdige getuigenverklaringen selectief gebruikt en belangrijke informatie achtergehouden. Verklaringen van deskundigen noemde hij "onprofessioneel en onjuist".

'Loodzware last'

Volgens Poelatov is ondanks zeven jaar strafrechtelijk onderzoek niet duidelijk geworden wat er precies is gebeurd. Toch heeft het OM "ongefundeerd aan de hele wereld verkondigd dat ik schuldig ben aan de moord op 298 mensen". Poelatov noemde dit een "loodzware last", waardoor zowel hijzelf als zijn familie "enorme immateriële schade" heeft geleden.

Poelatov riep de rechtbank op hem vrij te spreken en zijn naam te zuiveren. "Voor mij is het van belang dat mijn land niet schuldig wordt gehouden aan deze tragedie", aldus de Russische verdachte. Hij begon zijn videoboodschap met het betuigen van zijn medeleven aan de nabestaanden.

Moord

In het MH17-proces staan naast Poelatov nog twee andere Russen en een Oekraïner terecht. Zij hadden allemaal leidinggevende posities bij rebellengroepen die in 2014 vochten tegen het Oekraïense leger.

De mannen waren volgens het OM verantwoordelijk voor het stiekem regelen, gebruiken en weer weghalen van een Buk-raketinstallatie van het Russische leger. Uit het onderzoek blijkt dat het vliegtuig van Malaysia Airlines daarmee is neergeschoten. Het OM legt moord op alle 298 inzittenden van het passagierstoestel ten laste.

Boos over website

In december eiste het Openbaar Ministerie levenslang tegen de verdachten, van wie alleen Poelatov zich laat vertegenwoordigen door advocaten. Ook zij willen vrijspraak. De verdediging vindt het onderzoek te eenzijdig, zegt dat niet vaststaat dat MH17 met een Russische Buk-raket is geraakt en stelt dat Poelatov er geen enkele bemoeienis mee had.

Vandaag brachten de advocaten nog eens naar voren dat het neerhalen van MH17 vermoedelijk per ongeluk was. Behalve dat niet bekend is wie op de afvuurknop drukte, blijven volgens hen ook de precieze opdrachtgevers onduidelijk. "Er was geen plan om een vliegtuig neer te halen op 17 juli 2014."

Gisteren waren de advocaten van Poelatov ook kritisch over een interactieve website van het Openbaar Ministerie, waar de lezing van het OM over de zaak staat uitgelegd met veel details uit het dossier. Daarmee is hun cliënt geschonden in zijn recht op een eerlijk proces, zeiden de advocaten. Ook de rechtbank gaf aan verrast te zijn door de publicatie.

Nooit aangehouden

Het is nooit gelukt de vier verdachten in de MH17-zaak aan te houden. Ze verblijven in Rusland, dat iedere betrokkenheid bij de ramp ontkent en geen onderdanen uitlevert. Daarom wordt de rechtszaak zonder hen behandeld.

Het MH17-proces begon ruim twee jaar geleden. In september spraken bijna honderd nabestaanden in de rechtszaal over het verlies van hun dierbaren en het leed dat het neerhalen van MH17 heeft teweeggebracht. De rechtbank noemde dat vandaag nog eens een indrukwekkend onderdeel van de zaak.

Na de zomer hoopt de rechtbank de uitspraakdatum te kunnen melden. Naast plaatsvervangend commandant Poelatov, staan ook rebellenleider Igor Girkin terecht, diens plaatsvervanger Sergej Doebinski en bataljonscommandant Leonid Chartsjenko.

