Advocaten verdachte Poelatov: 'Geef twijfel een kans in MH17-proces'

'De afvuurlocatie klopt niet'

Het OM zegt dat MH17 is neergeschoten vanaf een akker in de buurt van een klein dorpje. Deze locatie is berekend op basis van inslagsporen van de raket.

Maar volgens de verdediging klopt dit niet en zou de schade aan het vliegtuig er dan anders uitgezien moeten hebben. De advocaten baseren zich op andere berekeningen, waarvoor informatie van de fabrikant van de BUK-raket is gebruikt.

'De verklaringen van getuigen zijn onbetrouwbaar'

Het verhaal van een man die zegt dat hij de BUK-installatie met eigen ogen bij de afvuurplek heeft gezien, is volgens de verdediging onbetrouwbaar. Deze man was zelf een van de separatisten en wordt daarom anoniem gehouden.

Deze strijder verklaarde ook dat hij zag hoe de raket insloeg, wat volgens de advocaten van Poelatov onmogelijk is. Zij denken dat de man is beïnvloed door het onderzoeksteam. Ook een andere anonieme getuige die beweert de BUK op de afvuurlocatie te hebben gezien, zou ongeloofwaardig zijn.

De conclusie van de advocaten is dat het niet vaststaat dat MH17 door een Russische Buk-raket is neergehaald, afgevuurd vanaf het door het OM aangewezen landbouwterrein in het door separatisten gecontroleerde gebied in het oosten van Oekraïne. Volgens hen kan het ook een Oekraïense Buk zijn geweest, of zelfs een ander type raket.

Ook al wás het een Russische Buk-raket, dan kan Poelatov daar niet voor veroordeeld worden, zeggen ze. "Hij is niet degene die op de knop heeft gedrukt, niet degene die daar opdracht voor gaf, niet degene die daar toestemming voor gaf, en niet degene van wie het wapen afkomstig was."

Ze eindigden hun pleidooi met een oproep. "We weten echt niet zeker wat er is gebeurd. We weten dat het ongelofelijk moeilijk is om af te komen van een vastzittende overtuiging dat het allemaal zeker is. We hopen vooral dat uw rechtbank nog ruimte heeft voor twijfel en om onze argumenten op hun merites te beoordelen".

In mei mag het Openbaar Ministerie reageren op het pleidooi van de advocaten. Daarna komen zij opnieuw aan het woord, voor de rechtbank uitspraak doet. Dat zal op zijn vroegst in september zijn.