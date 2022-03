Verdediging MH17-proces zaait twijfel over herkomst raket

Volgens de advocaten is er van alles aan te merken op de conclusies van het internationale onderzoeksteam. Dat stelt dat de MH17 met een Russische Buk-raket uit de lucht is geschoten vanaf een akker in Oost-Oekraïne. Dat gebied werd ook toen al gecontroleerd door pro-Russische separatisten.

Het onderzoeksteam deelde zijn bevindingen sinds 2015 meerdere keren met de buitenwereld. "Zo nestelde het scenario van het OM zich al vroeg in de wereldwijde publieke opinie", zegt Van Eijck. Volgens hem zijn andere mogelijke scenario's daardoor ten onrechte naar de achtergrond verdrongen.

De Nederlandse regering schaarde zich openlijk achter de conclusies van het onderzoeksteam en stelde Rusland aansprakelijk voor de ramp. De toenmalig hoofdofficier van justitie kreeg een lintje omdat zijn team het bewijs "rond had gekregen" in de MH17-zaak. Van Eijck: "Dat legt allemaal een enorme druk op de uitkomsten."

Geen monopolie op de waarheid

Ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) concludeerde dat vlucht MH17 is neergeschoten met een Buk-raket. "Maar ook de OVV heeft niet het monopolie op de waarheid", zei advocaat Van Eijck.

Volgens hem staat allerminst vast dat het een Russische Buk is geweest die het vliegtuig in de zomer van 2014 neerhaalde. "Waardevolle informatie van de fabrikant van deze raketten is terzijde geschoven." Bovendien was forensisch onderzoek op de plaats delict onmogelijk.

"Wij zullen bepleiten dat andere raketten dan de Buk niet kunnen worden uitgesloten", zei Van Eijck. "En als het toch een Buk was, dan was het een oud model waar alleen Oekraïne de beschikking over had."