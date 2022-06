Kabinet neemt vandaag stikstofbesluit met grote gevolgen voor boeren

Dat er een lastig stikstofbesluit genomen moet worden, is al jaren duidelijk. In 2019 bepaalde de Raad van State dat het stikstofbeleid in Nederland niet deugde. Er werd te veel op de pof geleefd, de natuur werd niet voldoende beschermd.

Er werden er vergunningen verstrekt aan veehouderijen en grote bouwprojecten in de buurt van beschermde natuurgebieden, in de hoop dat maatregelen voor natuurherstel de nadelige gevolgen van de stikstofuitstoot later wel zouden rechttrekken.

Dat moest onmiddellijk stoppen, stelde de Raad van State en die uitspraak had enorme gevolgen. Allerlei bouwprojecten kwamen stil te liggen en voor veel boeren brak een ongewisse tijd aan.

Ze kregen te horen dat de veestapel kleiner moet worden en dat bedrijven in de buurt van de meest kwetsbare natuurgebieden misschien wel zouden moeten stoppen. Het leidde tot grote demonstraties van boeren, die met hun tractor naar Den Haag trokken.

In 2030 helft minder stikstof

De stikstofcrisis duurt inmiddels drie jaar en met de Nederlandse natuur gaat het inmiddels slechter dan ooit. De tijd van uitstel en "geitenpaadjes" is nu dan ook echt voorbij, zegt Van der Wal. "De natuur kan niet wachten."

In het coalitieakkoord is afgesproken dat er in 2030, over acht jaar, 50 procent minder stikstof moet worden uitgestoten in Nederland. "En we gaan samen met de provincies kijken hoe we daar per gebied invulling aan gaan geven", zegt Van der Wal.

"We hebben te maken met een juridische uitspraak die klip en klaar is: we moeten eerst minder stikstof uitstoten, we moeten eerst de natuur herstellen en dan pas kunnen we ook weer vergunningen verlenen. De enige manier om dit land van het slot te halen, is deze aanpak. Ik heb geen keuze."

Het RIVM heeft berekend dat 41 procent van de stikstofneerslag in kwetsbare natuurgebieden afkomstig is van boerenbedrijven. Daarom is Van der Wal niet de enige die vanmiddag een persconferentie geeft. Naast haar staat landbouwminister Staghouwer. Hij presenteert een plan dat boeren perspectief moet bieden.

Staghouwer zal bijvoorbeeld zeggen dat boeren in de buurt van kwetsbare natuurgebieden niet allemaal hoeven te stoppen, maar dat ze ook door innovatieve oplossingen in de stallen of op andere manieren tot de beoogde stikstofreductie kunnen komen.