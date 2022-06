Uitstoot stikstof moet in sommige gebieden met 70 tot 80 procent omlaag

In sommige gebieden in Nederland moet de uitstoot van stikstof met 70 tot 80 procent worden verminderd. Het gaat bijvoorbeeld om de Gelderse Vallei en De Peel in Noord-Brabant. Haagse bronnen bevestigen een bericht in NRC daarover. Het kabinet heeft voor het eerst uitgewerkt met hoeveel de uitstoot in elk deel van het land omlaag moet.

De cijfers staan in de 'Regiostrategie' die op het ministerie van Landbouw is voorbereid. Hoe de doelen precies moeten worden bereikt, wordt aan de provincies overgelaten. Die krijgen een jaar om een 'gebiedsplan' te maken en als dat wordt uitgevoerd, krijgen ze daarvoor geld van het Rijk. Provincies die eerder willen beginnen, kunnen daarvoor de ruimte krijgen.

Het terugdringen van de uitstoot met zulke percentages kan volgens deskundigen alleen als een groot aantal sectoren daaraan meewerkt. Veel boeren zullen moeten worden uitgekocht, of omschakelen naar minder intensieve vormen van veehouderij. Overigens zijn er ook gebieden waar maar reducties tot zo'n 20 procent nodig zijn.

Op de schop

Het terugdringen van de uitstoot van stikstof is al jaren een heet hangijzer. Na een uitspraak van de Raad van State in 2019 moest het hele beleid op de schop.

De Raad van State oordeelde toen dat intensieve veehouderijen in Brabant, Gelderland en Limburg alleen nog mogen uitbreiden als zeker is dat dat geen schade oplevert aan kwetsbare natuurgebieden. De uitspraak had grote gevolgen voor vergunningen voor boeren, maar ook voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen.

Het ministerie van Landbouw wil niet inhoudelijk ingaan op het bericht in NRC. Het zegt alleen dat het kabinet volgende week over de stikstofaanpak praat.