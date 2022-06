Provincies wacht helse stikstofklus, willen verder kijken dan landbouw

In april stuurde minister Van der Wal een hoofdlijnenbrief met nieuwe bedragen voor het uitkopen van boeren. De bedragen in de brief (270 miljoen voor het uitkopen van melkveehouders, 115 miljoen voor varkenshouders, 115 miljoen voor kippenbedrijven en 250 miljoen voor de natuur) deden menig wenkbrauw fronsen.

Of het genoeg is, wordt betwijfeld. Daarbij is het "de zoveelste regeling die gestapeld wordt". De Brabantse CDA-bestuurder Ronnes: "Boeren zien door de bomen het bos niet meer."

Weinig animo voor uitkoopregelingen

Op de vraag of boeren zich in groten getale melden voor vrijwillige uitkoopregelingen is het antwoord overal nee. Boeren doen niets tot er meer bekend is, merken de provincies. In Limburg waren ze al met tientallen bedrijven in onderhandeling over de bestaande regeling toen minister Van der Wal over nieuwe "woest aantrekkelijke" regelingen begon. Resultaat: iedereen wacht nu af.

In Friesland bracht het provinciebestuur in kaart hoeveel het zou kosten om boerenbedrijven uit te kopen. Een indicatie van 110 bedrijven uit Zuidoost-Friesland kwam in de plannen terecht. Dat leidde tot enorme ophef, waarna de provincie het aantal weer uit de plannen haalde.

De provincie heeft ook nog een boodschap aan het kabinet: aan verplichte uitkoop werken ze niet mee. "Als het echt zover moet komen, is dat aan de minister, en niet aan ons."

En zo staan de meeste provincies er in. Niemand twijfelt aan de noodzaak van veranderingen. Dat er een grote opgave ligt is duidelijk, maar bestuurders hopen dat de bijbehorende middelen ook snel genoeg loskomen. "Geen extra taken zonder knaken" klinkt het in Flevoland.