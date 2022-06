Algerije beëindigt vriendschapsband met Spanje vanwege Westelijke Sahara-kwestie

De betrekkingen tussen Algerije en Spanje hebben een nieuw dieptepunt bereikt. Het kantoor van de Algerijnse president heeft aangekondigd dat het land zich per direct terugtrekt uit het vriendschapsverdrag dat twintig jaar geleden is gesloten met Spanje. De Spaanse regering zegt de stap te betreuren en is voornemens de geest van de vriendschapsband in stand te houden.

De oorzaak van de spanningen tussen de landen is een meningsverschil over de status van de Westelijke Sahara. Marokko wil dat de Westelijke Sahara een verregaande vorm van autonomie krijgt, maar het koninkrijk zou dan wel zeggenschap houden over buitenlands beleid en defensie. Algerije is daar fel tegenstander van en steunt de onafhankelijkheidsbeweging in de regio, Polisario.

Net als Nederland staat Spanje echter achter de autonomieplannen van Marokko voor de geannexeerde regio. Spanje nam lange tijd een neutraal standpunt in over de kwestie, maar sprak zich in maart voor het eerst uit in het voordeel van Marokko. Gisteren nog verdedigde de Spaanse premier Sánchez dat besluit in het parlement.