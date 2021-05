Spaans hof spant zaak aan tegen Polisario-leider vanwege oorlogsmisdaden

Nadat Spanje in 1975 de Spaanse kolonie Westelijke Sahara had verlaten, lijfde Marokko het gebied in. Marokkanen werden gestimuleerd om zich in de regio te vestigen. De oorspronkelijke bewoners van het gebied, de Sahrawi, voerden onder de vlag van Polisario een gewapende strijd tegen de Marokkaanse overheersing, tot de Verenigde Naties in 1991 een staakt-het-vuren wisten te bereiken. Marokko beloofde de inwoners van Westelijke Sahara een referendum over zelfbeschikking, maar dat heeft nog altijd niet plaatsgevonden. Een aanbod van autonomie is door Polisario afgewezen.