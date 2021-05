Spanje: helft migranten Ceuta is teruggestuurd

Onder meer met rookbommen poogden de militairen nieuwe migranten af te schrikken. Mensen kwamen bibberend en uitgeput uit het water. Het Rode Kruis meldt dat tientallen mensen onderkoelingsverschijnselen vertoonden.

De Spaanse premier Sánchez beloofde de orde te herstellen in de Spaanse stad op de Noord-Afrikaanse kust, die wordt omgrensd door Marokko. Vanwege de situatie in Ceuta blies hij een trip naar een top in Parijs af en vloog hij met de helikopter naar Ceuta.

Migranten werden eenmaal op het strand in Ceuta opgewacht door militairen: