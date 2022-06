Wekdienst 7/6: Proces Peter R. de Vries van start • verdachte Gino voorgeleid

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. En bekijk hier de dienstregeling voor het spoor.

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Amsterdamse rechtbank begint de zaak tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Het Openbaar Ministerie komt met de strafeisen. De misdaadjournalist werd op 6 juli vorig jaar neergeschoten en overleed negen dagen later.

Minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) besluit over de motie tegen de onderwaterzetting van de Hedwigepolder. Deze polder in Zeeuws-Vlaanderen moet in afspraak met België onder water gezet worden, maar de Tweede Kamer is bezorgd over PFAS-vervuiling in de Westerschelde.

Donny M., de verdachte die werd opgepakt na de dood van de 9-jarige jongen Gino, wordt in Roermond voorgeleid aan de rechter-commissaris. Hij hoort dan of zijn voorarrest wordt verlengd.

Wat heb je gemist?

Premier Boris Johnson heeft een stemming over de toekomst van zijn partijleiderschap overleefd. 211 partijgenoten in het Lagerhuis steunden hem, 148 vonden dat Johnson het veld moest ruimen. Dat betekent dat 59 procent van zijn fractiegenoten achter hem staat. De stemming was aangevraagd door een groep leden binnen de Conservatieve Partij, naar aanleiding van partygate.

De uitkomst betekent dat Johnson aan mag blijven als partijleider van de Conservatieven, en als gevolg daarvan ook als premier. Onder de huidige regels betekent dit bovendien dat er de komende 12 maanden niet nog eens een vertrouwensstemming mag worden gehouden.