OM zet man die ex-vrouw doodde op Nationale Opsporingslijst

Het Openbaar Ministerie heeft een Libiër die in 2015 zijn ex-vrouw doodde op de Nationale Opsporingslijst geplaatst. Fathi Atiya werd in juni 2019 bij verstek onherroepelijk veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf.

Op 4 november 2015 bracht Atiya de 39-jarige moeder van hun vijf kinderen, Victoria Retsjkina, om het leven met een mes in haar woning in Hoevelaken. De eveneens Libische vrouw had in totaal zes kinderen. Enkele jonge kinderen waren thuis op het moment van het misdrijf.

Na het misdrijf vluchtte Atiya naar het buitenland. Justitie vermoedt dat hij in Libië verblijft, maar sluit niet uit dat hij elders verblijft onder een andere naam. Atiya is ook onherroepelijk veroordeeld voor het ontvoeren van twee van zijn kinderen naar Libië. Hiervoor moet hij nog twee jaar gevangenisstraf uitzitten.

De politie vraagt mensen die informatie hebben of Atiya hebben gezien contact op te nemen.