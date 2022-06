Premier Johnson mag aanblijven, overleeft vertrouwensstemming eigen partij

De voorbije maanden publiceerden de Britse media over feestjes met premier Johnson, die werden gehouden terwijl er in Engeland strenge coronaregels golden. Johnson probeerde de berichtgeving tevergeefs bagatelliseren. Niet alleen kwamen er meer feestjes aan het licht, ook kwamen er meer details naar buiten. Die reikten van de schommel van Johnsons zoon die door een feestganger kapotgemaakt was, tot aan beelden van lege flessen drank in een kantoor van Downing Street. De affaire leidde uiteindelijk tot een vernietigend rapport en boetes.

Eerder vandaag maakte de voorzitter van het machtige 1922 comité van de Conservatieven bekend dat er genoeg brieven waren verzameld om een stemming over Johnson in gang te zetten. In totaal waren hiervoor 54 aanvragen van fractiegenoten nodig (wat neerkwam op 15 procent). Om aan te blijven, had Johnson vanavond de meerderheid van Conservatieve parlementariërs nodig. Dat kwam neer op 180 stemmen: de helft plus één extra stem.

Als Johnson was weggestemd, had dat niet automatisch tot nieuwe verkiezingen geleid. Binnen de partij was dan een leiderschapsverkiezing gehouden, zoals destijds ook gebeurde toen oud-premier Theresa May het veld ruimde. Johnson volgde haar toen op.

Dat Johnson de stemming heeft overleefd, betekent overigens niet dat de rust terugkeert in de partij. De premier kreeg alsnog 148 tegenstemmen van partijgenoten die geen vertrouwen meer hebben in zijn leiderschap. Ook zijn voorganger May kreeg ooit met een leiderschapsstemming te maken. Zij had toen een meerderheid van 63 procent achter zich.