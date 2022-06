Voorlopig akkoord over nieuwe EU-wetgeving minimumlonen

Afgevaardigden van het Europees Parlement en de Europese Raad hebben na nachtelijk onderhandelen een voorlopig akkoord bereikt over de richtlijn voor eerlijker minimumlonen in de EU. Als de nieuwe wet wordt aangenomen moet deze de werk- en leefomstandigheden van Europese werknemers verbeteren en ongelijkheid tegengaan.

De richtlijn legt vast waar nationale minimumlonen aan moeten voldoen. Er moet daarbij onder meer worden gekeken naar de koopkracht van werknemers en de verhouding met andere lonen in een land.

Toetsen aan norm

Landen moeten hun minimumloon toetsen aan bijvoorbeeld de internationale norm van minimaal 50 procent van het gemiddelde brutoloon en 60 procent van het mediaan brutoloon, zegt PvdA-Europarlementariër en hoofdonderhandelaar namens het Parlement Agnes Jongerius.

"Samen met nog 22 andere Europese landen voldoet Nederland niet aan die norm. Een duidelijk signaal uit Europa dat we in Nederland de minimumuurlonen moeten verhogen naar 14 euro dus", aldus Jongerius in een verklaring.

Betere positie tijdens cao-onderhandelingen

Een ander onderdeel van het akkoord is een betere positie voor werknemers en vakbonden bij cao-onderhandelingen. EU-lidstaten moeten hun best doen om meer werknemers onder een cao te laten vallen.

Daarnaast worden de rechten van vakbonden vastgelegd. Zo moeten lidstaten ingrijpen als werknemers en vakbondsbestuurders onder druk worden gezet door een werkgever.

Jongerius noemt werknemers "de grote winnaars" van dit akkoord.