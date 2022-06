Conservatieven beslissen vanavond over lot premier Boris Johnson

Correspondent Fleur Launspach:

"Ik denk dat het lastig wordt om de benodigde 180 leden te vinden die tegen hem gaan stemmen, ook omdat er een gebrek is aan een opvolger. Er is veel onvrede over de lockdownfeestjes, maar aan de andere kant is Johnson ook een rockster die het hele land weet te bereiken en een grote meerderheid heeft kunnen winnen voor de Conservatieven."