Johnson biedt excuses aan in Lagerhuis om partygate, oppositie wil onderzoek

NOS-correspondent Fleur Launspach:

Donderdag zal er in het Lagerhuis worden gedebatteerd over de vraag of premier Boris Johnson naar een onderzoekscommissie moet worden verwezen. Daarbij gaat het specifiek over de vraag: heeft Johnson bewust tegen parlement gelogen over de lockdownborrels?

En dat is een lastige vraag, want hier volgt het spel met woorden: hoe weten we dat Johnson 'willens en wetens' tegen parlement heeft gelogen? Zo ja, dan is dat een schending van de ministeriële code en zou dat reden tot aftreden zijn. Maar de devil is in the detail: wist hij dat hij de wet brak?

En daar valt over te twisten; zo hoorden we vandaag ministers ter verdediging zeggen: "Johnson liep een kamer binnen waarin werd geborreld, maar dat waren dezelfde mensen waarmee hij eerder die dag ook in een vergadering zat. Hoe kon hij weten dat het een borrel was en geen vergadering?" En een ander parlementslid: "Het is niet alsof hij bewust naar een rave in Ibiza ging."