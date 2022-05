Politie Londen sluit onderzoek 'partygate' af, 126 boetes opgelegd

De politie in Londen heeft het onderzoek naar het zogenoemde partygate-schandaal afgesloten. In totaal werden 126 boetes opgelegd aan politici en overheidsmedewerkers. Naar premier Johnson loopt nog wel een parlementair onderzoek over zijn rol in het schandaal.

De kwestie draait om verschillende feestjes en borrels van de overheid die plaatsvonden op het moment dat er strenge coronaregels golden in Engeland. Sommige medewerkers kregen meerdere boetes. Om hoeveel personeelsleden het gaat is niet bekendgemaakt.

Ook over de identiteit van de medewerkers wil de politie niets kwijt. Wel zegt de politie dat 53 boetes aan mannen werden gegeven en 73 aan vrouwen. Alle boetes hadden betrekking op acht verschillende bijeenkomsten die tussen mei 2020 en april 2021 werden gehouden.

Premier Johnson en minister Sunak van Financiën hebben eerder al bekendgemaakt dat ze een boete hadden gekregen. Johnson kreeg een bekeuring van 50 pond opgelegd, omdat hij in de ambtswoning een feestje ter gelegenheid van zijn verjaardag had bijgewoond. Het was op dat moment verboden om met grote groepen bij elkaar te komen.

Hoe zat het ook alweer?