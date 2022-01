Rapport over feesten in coronatijd overhandigd aan premier Johnson

Het materiaal dat de premier in verlegenheid heeft gebracht, komt waarschijnlijk van zijn eigen voormalig adviseur, de omstreden Dominic Cummings, in 2016 het brein achter de Brexitcampagne. In 2019 werd hij Johnsons rechterhand, maar de twee braken eind 2020 en sindsdien doet hij van alles om Johnson zwart te maken.

Afzettingsprocedure

Veel partijgenoten van de premier hebben al laten weten eerst de conclusies van het rapport te willen zien voordat ze beslissen of Johnson nog kan doorgaan als premier.

Als 15 procent van Johnsons eigen partijgenoten een brief ondertekenen waarin ze het vertrouwen in de premier opzeggen, komt er een stemming bij de Conservatieve Lagerhuisfractie die moet bepalen of ze verder willen met Johnson. Omdat er 359 Conservatieve parlementariërs zijn, moeten er 54 brieven worden ingestuurd om een vertrouwensstemming over de premier te forceren.