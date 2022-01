Uitstel rapportage lockdownfeestjes Johnson vanwege politieonderzoek

Is uitstel van het rapport goed nieuws voor premier Boris Johnson?

Correspondent Fleur Launspach: "Het antwoord is: ja. Het geeft Johnson meer tijd om het vertrouwen bij zijn eigen boze partijleden terug te winnen. Ook biedt het hem de mogelijkheid om zijn verdedigingsstrategie beter uit te werken. Ondertussen kan hij ook nog wat beleidsplannen en investeringen doorvoeren waarvan hij weet dat die hem populairder maken bij zijn achterban.

En de gewone Britten dan? "Hoe langer dit alles duurt, hoe minder mensen zich nog druk zullen maken of de premier nou wel of geen taart heeft gehad op zijn verjaardag in de lockdown. En let maar op: Johnson zal proberen daarop in te spelen door te roepen: 'We have a country to govern, let's get on with it!'"