Het gevaar van heksenjachten op sociale media: 'Het was niet mijn zoon'

Meindersma legt uit dat het strafbaar is mensen, al dan niet online, onterecht te beschuldigen van een misdrijf. "Het gaat om de schending van iemands eer en goede naam. Met zo'n verdachtmaking moet je zorgvuldig zijn."

Boete of taakstraf

Afhankelijk van de omstandigheden kan een rechter oordelen dat er sprake is van smaad of laster. Bij laster gaat het om een doelbewuste publiciteitscampagne om iemand zwart te maken. "In dat geval wist de dader dat het gerucht niet waar was, of had die dat redelijkerwijs moeten weten", zegt de jurist.

Als iemand hier schuldig van wordt bevonden, kan die een boete, taakstraf of in uiterste gevallen een celstraf krijgen. De straffen voor smaad zijn lager. In dat geval was de verspreider overtuigd van zijn eigen gelijk en had die daar niet redelijkerwijs aan hoeven twijfelen, licht Meindersma toe.

Uiteindelijk maakt voor slachtoffers de motivatie niet veel uit, voor hen tellen vooral de gevolgen van het gerucht.