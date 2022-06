'Verdriet is niet te omvatten en vreselijk', zegt Gino's familie

Het nieuws dat de vermiste jongen Gino om het leven is gekomen, komt keihard aan bij zijn familie. "Het verdriet is niet te omvatten en vreselijk", staat in een verklaring namens de familie. Ruim honderd mensen zijn in Kerkrade samengekomen om de 9-jarige jongen te herdenken.

De groep heeft zich verzameld bij het speelveldje waar Gino woensdag voor het laatst is gezien. "Er zijn veel kinderen van rond zijn leeftijd. Sommigen staan huilend in de armen van hun ouders, anderen leggen knuffelberen of kaartjes", zegt NOS-verslaggever Edwin van den Berg.

Ook worden er bloemen gelegd ter nagedachtenis van het jongetje: