Schutter ziekenhuis Tulsa schoot arts dood vanwege pijn na operatie

De man die gisteravond in een ziekenhuis in de Amerikaanse stad Tulsa (Oklahoma) vier mensen doodschoot, had het onder anderen voorzien op een arts die hij de schuld gaf vanwege aanhoudende rugpijn na een operatie. De lokale politie heeft dat bekendgemaakt.

De 45-jarige man drong gisteravond het St. Francis Hospital binnen en opende het vuur. Nadat hij vier mensen had doodgeschoten, doodde hij zichzelf. De politie vond een brief van de dader waarin hij bekendmaakte de arts te willen doden en iedereen die hem daarbij in de weg stond.

Bij de aanval kwamen de betreffende arts, een andere arts, een receptioniste en een patiënt van het ziekenhuis om het leven. De man had eerder al herhaaldelijk het ziekenhuis gebeld en zich beklaagd over de dokter.

Cliff Robertson, de directeur van het ziekenhuis, noemt de arts die doelwit was "een volmaakte man van wie we allemaal iets zouden kunnen leren".