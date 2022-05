Protest bij groot wapencongres in Texas, drie dagen na aanslag op school

"NRA, ga weg!", schreeuwen tientallen demonstranten vanachter een hek bij een congrescentrum in Houston in de staat Texas. Ze zwaaien met borden met daarop teksten als "Geen geweren" en "Wij willen wapenwetten". Een man houdt zwijgend de voorpagina van een krant omhoog, waarop foto's te zien zijn van de doodgeschoten basisschoolkinderen in Uvalde, een kleine 450 kilometer ten westen van de plek waar de National Rifle Association (NRA) zijn jaarlijkse congres houdt.

De weekendconventie is de eerste grote bijeenkomst van de invloedrijke wapenlobbygroep na twee annuleringen vanwege corona. De timing is op zijn minst ongelukkig te noemen, krap drie dagen na het bloedbad in Uvalde. Daar schoot een 18-jarige man negentien kinderen en twee volwassenen dood. De kinderen waren tussen de 8 en 11 jaar oud.

De fabrikant van het wapen dat de schutter gebruikte, doet niet mee aan de conventie. "We geloven dat deze week niet het juiste moment is om onze producten in Texas te promoten", liet het bedrijf Daniel Defense eerder weten.

