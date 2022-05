Politie Texas erkent fout, had klaslokaal eerder moeten bestormen

De politie in Texas heeft te lang gewacht met het binnengaan van het klaslokaal waar de 18-jarige Salvador Ramos dinsdag negentien kinderen en twee docenten doodschoot. Dat heeft een politiewoordvoerder gezegd.

Aanwezigen belden alarmnummer 911 vanuit het lokaal lang nadat de schutter was binnengekomen met een semi-automatisch geweer. De politie kwam ter plaatse maar wachtte in de gang buiten het lokaal op versterking van een speciaal getraind team.

De negentien agenten ter plekken dachten dat er geen acute dreiging was, aldus Steven McCraw, de belangrijkste veiligheidsfunctionaris in de staat. Achteraf was dat "de verkeerde beslissing", zei hij tijdens een persconferentie.

"Ze dachten dat ze te maken hadden met een persoon die zichzelf gebarricadeerd had. Ze dachten dat er tijd was om de sleutels te halen en een tactisch team met de juiste apparatuur om binnen te vallen."

De politie ging pas 35 minuten na aankomst bij de school naar binnen. "Ze hadden meteen naar binnen moeten gaan. Als de schutter nog niet onschadelijk is heb je geen tijd", erkende McCraw. "Elke agent gaat dan af op de schoten en blijft schieten tot de dader dood is."