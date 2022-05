Alle slachtoffers van aanslag Texas kwamen uit één klas

De schutter die gisteren in Texas negentien kinderen en twee volwassenen doodschoot, maakte al zijn slachtoffers in één klaslokaal. De politie probeerde binnen te komen, maar het klaslokaal was gebarricadeerd. Er werd ook op politieagenten geschoten.

"Dit laat de complete kwaadaardigheid van de schutter zien", aldus een politiewoordvoerder tegenover CNN. Over het motief van de achttienjarige Salvador Ramos, die door de politie werd gedood, is nog niks bekend.

Uvalde in Texas is een gemeente met een bevolking van overwegend latino's. Voor de slachtoffers die vielen in de Robb Elementary School geldt dat ook. De meeste slachtoffers zijn kinderen van een jaar of tien. Die schietpartij vond plaats in de fourth grade, vergelijkbaar met groep zes in Nederland.

Slachtoffers in kritieke toestand

Volgens de politie waren er in het klaslokaal nog meer kinderen aanwezig, naar schatting 25 tot 30. Enkelen van hen raakten gewond. The New York Times schrijft dat één van hen in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Ook de toestand van een 66-jarige vrouw die volgens de politie de grootmoeder van Ramos is, is kritiek. Zij werd vlak voor de schietpartij op de basisschool thuis neergeschoten, vermoedelijk ook door Ramos.