Hoogmis van wapenminnend Amerika, drie dagen na moordpartij op school

"Guns don't kill people, people kill people". Het was een psychopaat die dinsdag negentien kinderen doodschoot in de school in Uvalde, Texas. Het wapen dat hij droeg is het probleem niet. Bovendien had de school beveiligd moeten worden met dikke deuren en hoge hekken. En onderwijzers moeten in de toekomst ook een wapen dragen, zodat ze de kinderen kunnen beschermen.

Al deze argumenten kwamen de afgelopen dagen weer voorbij, uit de mond van Amerikaanse politici die tegen inperking van vrij wapenbezit zijn. Argumenten uit de koker van de machtige wapenlobby. Met geld, miljoenen leden en een haast mythische status verdedigt die het Second Amendment; het grondwettelijk recht op het dragen van een wapen.

De grootste lobbyorganisatie, de National Rifle Association NRA, komt vanaf vandaag in Houston samen voor de jaarvergadering. Oud-president Trump, de Texaanse senator Ted Cruz en gouverneur Greg Abbott van Texas staan op de sprekerslijst; politieke kopstukken die persoonlijk verantwoordelijk zijn voor recente versoepelingen van wapenwetten in Amerika.

De hoogmis van wapenminnend Amerika, in de staat van de gruwelijke moordpartij in Uvalde. En in de week van president Bidens haast wanhopige vraag: "in godsnaam, wanneer staan we op tegen de wapenlobby?"

Ook na het bloedbad in Uvalde lijkt een strengere wapenwet ver weg: