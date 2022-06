Vier slachtoffers en schutter dood na schietpartij in ziekenhuis Oklahoma

Op het moment dat de politie arriveerde, troffen de agenten mensen met schotwonden aan. "Een aantal van hen was dood op dat moment", zegt de woordvoerder.

"We hebben ook de vermoedelijke schutter gevonden. We geloven dat hij de schutter is omdat hij een lang geweer en een pistool bij hem droeg." Zijn identiteit wordt nog achterhaald. De politie gaat ervan uit dat hij tussen de 35 en 40 jaar oud was.

President Biden is bijgepraat over de situatie, zegt het Witte Huis in een verklaring. Volgens Washington houdt Biden de situatie nauwlettend in de gaten en heeft hij contact gezocht met de lokale autoriteiten om steun te bieden.

Uvalde en Buffalo

In korte tijd zijn er meerdere zogenoemde mass shootings geweest in de VS. Vorige week opende een 18-jarige schutter het vuur op een basisschool in Uvalde in Texas waarbij 19 kinderen en twee leraren omkwamen. Hij werd zelf door de politie doodgeschoten.

Een paar dagen daarvoor kwamen tien mensen om het leven in Buffalo in de staat New York nadat een man het vuur opende in een supermarkt. Nog eens drie anderen raakten gewond.