Wapenstilstand in Jemen met twee maanden verlengd

Het bestand dat sinds 2 april van kracht is in Jemen wordt met twee maanden verlengd. Eigenlijk zou het vandaag aflopen, maar na bemiddeling van de VN zijn de strijdende partijen het op het laatste moment eens geworden over de verlenging. De komende maanden wordt verder gepraat over de voorwaarden waaronder de oorlog in het land beëindigd kan worden.

De oorlog duurt al acht jaar en heeft naar schatting van de VN aan ruim 150.000 mensen het leven gekost, onder wie 14.500 burgers. In Jemen heerst een van de ergste humanitaire noodsituaties in de wereld. Meer dan 14 miljoen burgers in het land hebben acute humanitaire hulp nodig.

Het conflict speelt tegen de achtergrond van een machtsstrijd in het Midden-Oosten. Een internationale coalitie onder leiding van Saudi-Arabië steunt de regering van Jemen in zijn strijd tegen Houthi-rebellen, die op hun beurt hulp krijgen van Iran. De rebellen hebben sinds 2014 de hoofdstad Sanaa in handen. Na een jarenlange, bloedige strijd hebben de rebellen sinds eind vorig jaar ook de controle over havenstad Hodeida.

Vliegverkeer

Sinds begin april zijn gevechten, luchtaanvallen en bombardementen uitgebleven en hebben de rebellen hun aanvallen op doelen in Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten gestaakt.

In Jemen woedt al jaren een burgeroorlog. Volgens de VN is het de grootste humanitaire crisis ter wereld. Zo'n 80 procent van de bevolking is afhankelijk van humanitaire hulp en voor miljoenen Jemenieten dreigt hongersnood, onder wie veel kinderen: