Depp: 'Ik heb mijn leven terug', Heard teleurgesteld na oordeel jury

Correspondent Marieke de Vries in Washington:

"Advocaten die thuis zijn in de wereld van MeToo- en misbruikzaken hebben met extra belangstelling naar deze zaak gekeken. Het ging hier om een machtige man met veel geld die terugsloeg.

Het opiniestuk van Heard verscheen in 2018, middenin de MeToo-beweging. Er ging destijds een schokgolf door de entertainmentindustrie en Depp verloor zijn rollen in films en series. Die beslissingen werden gesterkt door het feit dat hij in het Verenigd Koninkrijk in 2020 een vergelijkbare rechtszaak verloor.

Heard had haar ex in een interview een 'vrouwenmishandelaar' genoemd. Depp stapte daarop naar de rechter, maar die oordeelde dat er niet genoeg bewijs was voor smaad en dat Depp haar wel degelijk mishandelde."

Heard was in de rechtszaal aanwezig bij de uitspraak: